جواهرجى يستقبل سيدة لممارسة الرذيلة فتسقيه منوما وتسرق منه 2.6 كيلو ذهب

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من صاحب ورشة مجوهرات فى الجمالية، والذى تبين أن ربة منزل وراء سرقته عقب أن اتفق معها على ممارسة الرذيلة بالورشة إلا أنها قامت عقب ممارسة الرذيلة بإعطائه عصيرا به مسحوق من الأقراص المنومة، واستولت على كميات كبيرة من المجوهرات وفرت هاربة حتى تم ضبطها وبحوزتها كافة المشغولات .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية بلاغا من "جورج . م . ن" 42 سنة صاحب ورشة تصنيع مجوهرات كائنة بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، بتعرفه على إحدى السيدات "منال" ولا يعلم بقية بياناتها، وقام بالاتفاق معها على الحضور لورشته بقصد ممارسة الرذيلة .

وأشار صاحب الورشة أنها حضرت الساعة 6 صباحا وعقب انصرافها اكتشف سرقة كمية من المشغولات الذهبية بإجمالى وزن 2.600 كيلو عبارة عن (دبل، برادة الذهب، ذهب كسر) وميزان حساس و22 قلما خاصا بالنقش على المصوغات، و2 عدسة، مقاس خواتم، و2 هاتف محمول، مجموعة من المفاتيح الخاصة بالورشة، شاشة LCD ، ساعة يد رجالى .

وعلى الفور تم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها إعادة مناقشة المبلغ تفصيليا عن الواقعة وحصر وفحص علاقات المجنى عليه وحصر وفحص النوعيات الخطرة المشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع وتجنيد المصادر السرية من أوساط المتعاملين فى مثل هذه المسروقات .

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أيفوف .ج . ح " 40 سنة ربة منزل ومقيمة الخصوص – قليوبية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها .

وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، واضافت بأنه نظرا لارتباطها بعلاقة عاطفية بالمجنى عليه وقيامه باستضافتها بالورشة ملكه خططت لسرقته، وفى سبيل ذلك أعدت علبتان من العصير بهما مسحوق من الأقراص المنومة وعقب ممارستها الرذيلة وتناول المجنى عليه إحداهما فقد الوعى فقامت بالاستيلاء على المسروقات وفرت هاربة وتم ضبطها .

وتمكن رجال المباحث من ضبط كافة المسروقات بإرشادها وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها وأتهمها بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .