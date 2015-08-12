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نقل ٧٣ يمنيًا عالقًا من القاهرة إلى عدن مباشرة

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نقل ٧٣ يمنيًا عالقًا من القاهرة إلى عدن مباشرة نقل ٧٣ يمنيًا عالقًا من القاهرة إلى عدن مباشرة

يمنين عالقين – ارشيفية

نقلت الخطوط اليمنية ٧٣ نازحًا من مطار القاهرة الدولي، إلي عدن مباشرًة، دون المرور بالسعودية بعد موافقة سلطة الطيران المدني للخطوط اليمنية بتنظيم رحلات مباشرة إلى مطار عدن.

صرح مدير محطة الخطوط اليمنية صادق عبد العزيز، أنه جرى اليوم الأربعاء، نقل ٧٣ يمنيًا عالقين، وأمس الثلاثاء 151 يمنيًا من مطار القاهرة إلى مطار عدن مباشر، وبذلك يكون النقل بين القاهرة وعدن مباشر وبدون أي عوائق.

وأضاف، أنه يجري نقل اليمنيين من اليمن إلى القاهرة، وفقًا للشروط التى تقضي بضرورة حصول اليمنيين من المراحل العمرية من ١٨ – ٤٥ عامًا على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة.

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