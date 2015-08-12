مصادر عراقية: مقتل 29 مسلحًا من داعش فى الموصل وسامراء

أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الأربعاء مقتل 29 مسلحا من تنظيم، داعش فى محافظتى الموصل وصلاح الدين.

وقال العميد محمد الجبورى، من قيادة شرطة نينوى، إن نحو 20 مسلحا من داعش، قتلوا بقصف جوى لطائرات التحالف الدولى على مواقع لتنظيم داعش فى مناطق الوحدة والتحرير والمهندسين والإعلام والسكر شرقى وغربى الموصل.

كما أفاد مصدر أمنى (الاستخبارات) فى محافظة صلاح الدين اليوم الاربعاء، بمقتل تسعة من عناصر داعش، وتدمير عدد من العجلات الاختصاصية والأوكار بقصف للطيران العراقى فى المنطقة الغربية من سامراء وصولا الى بحيرة الثرثار.

وقال المصدر إن القصف تم بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن تجمعات لعناصر داعش غربى سامراء استعدادا للهجوم على المدينة .

وتتعرض مناطق غربى سامراء إلى هجمات شبه يوميه من عناصر داعش فيما تواصل القوات العرقية تقدمها البطئ فى تلك المتطقة.

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