السودان يتلقى وديعة سعودية بمليار دولار

قال وزير المالية والاقتصاد الوطنى السودانى عبد الرحمن ضرار، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزى السودانى تسلم مليار دولار من المملكة العربية السعودية فى شهرى يوليو وأغسطس.

ونقلت قناة " سكاى نيوز" الأخبارية عن الوزير السودانى قوله أن: "البنك تلقى "وديعة استثمارية" من السعودية بقيمة 500 مليون دولار فى يوليو وأخرى بنفس القيمة فى أغسطس الجارى".

وتأتى هذه الوديعة فى وقت قال فيه الجهاز المركزى للإحصاء فى السودان إن معدل التضخم فى البلاد تباطأ إلى 14.1% فى يوليو من 18.3% فى يونيو.

وكانت الأسعار قد شهد ارتفاعا بشكل ملحوظا فى السودان بعد انفصال جنوب السودان فى 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى والذى يستخدم فى دعم الجنيه السودانى.

>