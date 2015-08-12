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بلاغ ضد قاضي سابق لاتهامه بتهديد محامى

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بلاغ ضد قاضي سابق لاتهامه بتهديد محامى بلاغ ضد قاضي سابق لاتهامه بتهديد محامى

 

دار القضاء الأعلي

 

تلقى المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بلاغاَ جديداَ من المحامى عبد السلام إبراهيم، ضد قاضى سابق، يتهمة فيه بتهديده بالقتل بسبب بلاغ سابق قدمه ضده منذ أيام معدودة لإستعانته بمجموعة من أرباب السوابق والبلطجية، وإستيلاءه على قطعة أرض تبلغ 4 أفدنه ملكه وعائلته.

وذكر البلاغ الجديد المقيد برقم 3038 لسنة 2015 بلاغات النائب العام، أن الشاكى تقدم منذ عدة أيام ببلاغ ضد القاضى حمل رقم 10627 بلاغات النائب العام ،حيث أنه يمتلك هو وأسرته قطعة أرض زراعية مساحتها 4 أفدنة بمنطقة جمعية “البكاكرة”، التابعة لمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، إلا أنه فوجىء منذ عام 2000، بقيام المستشار رفعت. ع، باستغلال نفوذه وعلاقاته وقت عمله بهيئة القضاء بإجباره على ترك الأرض المملوكة له، مدعيا ملكيته لمساحة أرض تبلغ 20 فدان، مجاورة لأرضه.

وأضاف البلاغ أن القاضى السابق فور معرفته بتقديم الشاكى بلاغ ضده، قام بتهديده بالقتل من خلال عدد من البلطجية والمسجلين خطر فى حالة محاولته أخذ خطوات جدية أخرى ضده، مؤكداَ أن الشاكى يمتلك كافة المستندات التى تثبت صحة ملكيته للأرض، فى وقت لا يوجد مع المستشار أى سندات ملكية للأرض كما يدعى.

وطالب البلاغ فى نهايته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفتح تحقيق عاجل وموسع ضد القاضى، وذلك لرفع الظلم الواقع عليه هو وعائلته .

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