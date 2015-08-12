ختام 4 ورش سينمائية بالأقصر

اختتم فرع ثقافة الأقصر أربعة ورش سينمائية نفذها الفرع فى الفترة من 8 إلى 11 أغسطس ضمن برنامج ضيف ولادنا.

حاضر فى الورش كتاب ومخرجين ومصورين من المركز القومى للسينما حيث تضمنت ورشة كتابة سيناريو تناولت اساسيات كتابة السيناريو وكيفية وضع الخطوط العريضة والتفصيلية لاى سيناريو.

وناولت ورشة الإخراج “اللايف” تدريب عملى على كيفية عمل المخرجين أما ورشة التصوير فتناولت أنواع الكاميرات ​وكيفية ضبط الاضاءة والوقت الأمثل للتصوير وكيفية تشكيل الضوء ليتناسب مع رؤية مخرج العمل.

أما ورشة جرافيك فتناولت كيفية التعامل مع الرسوم المتحركة ابتداء من رسم وتحديد الشخصيات وحتى إخراج الفيلم، وأخيرا ورشة انتاج تضمنت كيفية عمل مقايسات تقديرية لصناعة الأفلام سواء كانت تسجيلية او روائية.