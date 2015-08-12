افتتاح أعمال الورشة الإقليمية لمنع الاتجار غير المشروع فى الكيماويات بالإسكندرية

افتتح اليوم الدكتور مصطفى كامل مدير المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل" ووزير البيئة الأسبق، أعمال الورشة الإقليمية لتطوير قدرات العاملين بالموانئ والجمارك بالإسكندرية.

وذلك بمشاركة عدد من المسئولين عن البيئة فى الدول العربية ومنها مصر، والسعودية، واليمن، والإمارات، والسودان، والبحرين، وجيبوتى، وموريتانيا، وليبيا، والمغرب، وتونس، والجزائر، والأردن، بالإضافة إلى ممثلى الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولى الجمارك فى مجال حماية البيئة ومدير الإنتربول بالقاهرة ورئيس مصلحة الجمارك وممثل وزارة البيئة وعدد من العلماء وخبراء البيئة العرب.

ويعقد مركز بازل الإقليمى لنقل تكنولوجيا المعلومات بين الدول العربية لرفع كفاءة وتطوير ضباط الموانئ والجمارك لرفع قدراتهم فى التحكم فى الاتجار غير المشروع فى الكيماويات والمخلفات الخطرة للدول العربية، والتى تستمر أعمالها ولمدة ثلاثة أيام بالإسكندرية.

وتهدف الورشة لرفع كفاءة وقدرات موظفى الجمارك، والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم فى المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، تتناول كذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات. واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء والذى تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك. واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء والذى تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك.

من جانبه أعرب ماتياس كيرن ممثل لسكرتارية بازل بجنيف فى كلمته عن سعادته بالمشاركة فى ورشة العمل بالإسكندرية، معربا عن دعمه الكامل للمركز وفاعلياته لتطوير العمل فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الرامية للتصدى للاتجار غير المشروع والعمل سويا على ضرورة التصدى للمخلفات الكيماوية.

وأكد الدكتور محمد الخشاشنة رئيس وفد الأردن والمرشح لرئاسة مؤتمر الأطراف، على ضرورة الاصطفاف "صف واحد" لمواجهة المخاطر البيئية، مطالبا باعتماد مركز بازل بأن يتولى التغطية الخاصة بأنشطة الملوثات العضوية الثابتة فى إطار اتفاقية استكهولم حتى يصبح مركز بازل بالقاهرة أحد مراكز اتفاقية استكهولم الدولية، وأضاف ان مؤتمر الدول متعددة الأطراف أنشئ خصيصا لحماية الدول الفقيرة والنامية من الملوثات والنفايات الخطرة القادمة من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى نتطلع للخروج بتوصيات سنعمل على تفعيلها للحفاظ على سلامة الإقليم العربى بيئيا.

>