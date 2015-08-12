ننشر شروط تسكين الطلاب فى المدن الجامعية بجامعة المنوفية

صرح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، بأن الجامعة قد استكملت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم تحديد مواعيد التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامى وللمستجدين مرحلة أولى ثانوية عامة حتى نهاية أغسطس الجارى، والمرحلة الثانية والتعليم الفنى خلال الفترة من منتصف سبتمبر 2015 وحتى نهايته ، والمرحلة الأخيرة الفترة من 10 أكتوبر وحتى 25 من أكتوبر للمرحلة الثالثة من الثانوية العامة والشهادات المعادلة والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والمتخلفين عن التقديم لظروف قهرية .

من جانبه، أكد الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب أنه يجب توافر بعض الشروط فى الطلاب وهى: أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بأقسام الليسانس أو البكالوريوس وألا يكون الطالب من سكان المنوفية وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارجها .

واضاف: لا يجوز التجاوز عن الشروط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك ، مؤكداً أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء فى كليته أو المدينة الجامعية ، كما يشترط ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المادة (126من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادر بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 عدا العقوباتين الأولى والثانية فيها).

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه بالنسبة للطلاب القدامى فيجب ألا يكون وقع على الطالب عقوبة الحرمان من الإقامة بالمدينة ، كما لا يقبل الطالب إلا بعد إجتيازه الكشف الطبى الدورى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية .

وأضاف بأنه تم تخصيص نسبة 5 % من الأماكن الخالية بالمدن الجامعية للحالات الطارئة من ذوى الظروف الخاصة وتشغل بقرار من نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب كما تقرر قبول 70 % من الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب القدامى.

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