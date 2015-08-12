أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

1600 طالب يسحبون ملفات المدن الجامعية ببنى سويف

Google+ Print
1600 طالب يسحبون ملفات المدن الجامعية ببنى سويف 1600 طالب يسحبون ملفات المدن الجامعية ببنى سويف
قام (1600) طالب وطالبة بسحب أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة بنى سويف، منهم (1000) طالب وطالبة موزعين بين (600) طالبة و(400) طالب بسنوات النقل، و(600) طالب وطالبة موزعين بين (300) طالب و(300) طالبة مستجدين، وذلك بالمقر الرئيسى لمكتب تنسيق المدن والذى تم اختياره فى مدينة الطالبات بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن المدن الجامعية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، وسوف تستقبلهم الجامعة قبل بداية العام الدراسى، وأنه قد تمت مراجعة صلاحية كافة منشآت المدن الجامعية لإقامة الطلاب وتيسيراً على الطلاب، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وافقت على السماح للطلاب بتسجيل بيانات التحاقهم بالمدن من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأضاف محمد خضر -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- أن المدن الجامعية بجامعة بنى سويف تستوعب عدد (3668) طالبا وطالبة، موزعين على المدن الجامعية بنين وبنات، وقد تم تخصيص أماكن محددة لذوى الإعاقة والمرضى، موضحًا أن هناك أماكن خاصة للطلاب فى النزل الجامعية بسعة (1680 طالبا) بأربعة مبانى كاملة بالمدينة الجامعية للطلبة شرق النيل، كما خصصت أماكن خاصة للطلبة المعاقين (المكفوفين والإعاقة الحركية) ومرضى الأمراض المزمنة، كما تم أيضا تخصيص أماكن خاصة للطالبات بالعديد من النزل الجامعية بسعة إجمالية (1988 طالبة) موزعات على أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن يكون تقدير الطلاب لا يقل عن جيد كشرط لتسكين الطلاب والطالبات القدامى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365