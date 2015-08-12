1600 طالب يسحبون ملفات المدن الجامعية ببنى سويف

قام (1600) طالب وطالبة بسحب أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة بنى سويف، منهم (1000) طالب وطالبة موزعين بين (600) طالبة و(400) طالب بسنوات النقل، و(600) طالب وطالبة موزعين بين (300) طالب و(300) طالبة مستجدين، وذلك بالمقر الرئيسى لمكتب تنسيق المدن والذى تم اختياره فى مدينة الطالبات بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن المدن الجامعية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، وسوف تستقبلهم الجامعة قبل بداية العام الدراسى، وأنه قد تمت مراجعة صلاحية كافة منشآت المدن الجامعية لإقامة الطلاب وتيسيراً على الطلاب، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وافقت على السماح للطلاب بتسجيل بيانات التحاقهم بالمدن من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأضاف محمد خضر -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- أن المدن الجامعية بجامعة بنى سويف تستوعب عدد (3668) طالبا وطالبة، موزعين على المدن الجامعية بنين وبنات، وقد تم تخصيص أماكن محددة لذوى الإعاقة والمرضى، موضحًا أن هناك أماكن خاصة للطلاب فى النزل الجامعية بسعة (1680 طالبا) بأربعة مبانى كاملة بالمدينة الجامعية للطلبة شرق النيل، كما خصصت أماكن خاصة للطلبة المعاقين (المكفوفين والإعاقة الحركية) ومرضى الأمراض المزمنة، كما تم أيضا تخصيص أماكن خاصة للطالبات بالعديد من النزل الجامعية بسعة إجمالية (1988 طالبة) موزعات على أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن يكون تقدير الطلاب لا يقل عن جيد كشرط لتسكين الطلاب والطالبات القدامى.

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