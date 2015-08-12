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تعيين وكلاء بـ"الزراعة" و"التربية" بجامعة الإسكندرية

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تعيين وكلاء بـ"الزراعة" و"التربية" بجامعة الإسكندرية تعيين وكلاء بـ"الزراعة" و"التربية" بجامعة الإسكندرية
أصدر الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية، قراراً بتجديد تعيين الدكتور محمد بهى الدين محمد سليمان ـ الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة هويدة حنفى محمود رضوان ، رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور محمد عبد الستار أحمد عبد الرحمن ـ الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور صبحى محمد عبد الله حسن سلام ـ الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات .

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