توصيل الصرف الصحى لـ 16 قرية بمحافظة المنوفية ضمن المنحة الإماراتية

عقد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا للوقوف على آخر ما تم فى وصلات الصرف الصحي المنزلية بعدد 16 قرية "زاوية رزين ، شبرا بلولة ، كفر شبرا بلولة ، كفر الشيخ خليل ، كفر البتانون ، سروهيت ، هيت ، دمليج، القلشي ، كفر القلشي وكفر بتبس ، الروضه، الشهيد فكرى ، كفر الحمادية، كفر عشما ، كفر ابو محمود ، كفرالطراينة"، وذلك ضمن المنحة المقدمة من دولة الامارات فى مجال تطوير البنية التحية فى محافظة المنوفية ، حضر الاجتماع لجنة من مجلس الوزراء والمستشار الهندسي للمحافظ ورؤساء مجالس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقرر اللواء أسامة فرج تكليف شركة المياه والصرف الصحي بتنفيذ وصلات الصرف الصحي للمنازل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لتكون جاهزة للافتتاح فى اول اكتوبر القادم ، كما تقرر عقد اجتماع اسبوعي لمتابعة ما تم الانتهاء منه من أعمال.
و أكد اللواء أسامة فرج ان تنفيذ هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى حل مشاكل الصرف الصحي بالمحافظة.