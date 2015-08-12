بالصور.. مدير أمن الشرقية يقود حملة مرور ورفع إشغالات بالعاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، حملة تأمين لمداخل المدينة عند الكوبرى 52 و56 ورفع إشغالات عن الميادين الرئيسية بالمدينة ومنها ميدان الأردنية وصيدناوى بقيادة مدير أمن الشرقية اللواء خالد يحيى، ومساعد مدير أمن الشرقية بالعاشر من رمضان اللواء محمد على، ومباحث العاشر من رمضان برئاسة العميد محمد عربان، ورئيس شرطة مرافق العاشر اللواء أحمد أبو بركة، وإدارة الإشغالات بجهاز تنمية المدينة، وقوة شرطة قسم أول العاشر بقيادة رئيس المباحث أحمد غازى.

وشملت الحملة إزالة كافة الإشغالات بميدان الأردنية وصيدناوى، والتى كانت انتشرت بكثافة فى مدخل محطة الأتوبيس وموقف السرفيس، كما كان يفترش الرصيف الباعة الجائلون مما كان يتسبب فى ارتباك المرور، من وإلى الميدان، وقامت الحملة برفع إشغالات المحلات وباعة العرقسوس والتمر هندى، وحررت قوة قسم أول العاشر وحى الأردنية المحاضر اللازمة.

وقامت الحملة بالتفتيش على رخص السيارات، وسيارات النقل، والسيارات الملاكى التى تعمل كتاكسى، واشتكى منها أهالى المدينة أكثر من مرة، وضبط المخالفات المرورية وتسهيل حركة المرور من وإلى المدينة.



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