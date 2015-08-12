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ماركا - راموس جدد لريال مدريد والإعلان الرسمي خلال أيام

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ماركا - راموس جدد لريال مدريد والإعلان الرسمي خلال أيام ماركا - راموس جدد لريال مدريد والإعلان الرسمي خلال أيام

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد قد وقع على عقود تجديده للملكي على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة ليسدل الستار على مسلسل رحيله.

وكان راموس قد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وعدم التجديد لريال مدريد.

وقالت ماركا في تقرير لها أن راموس قد وقع بالفعل على عقود تجديده لريال مدريد حتى موسم 2020 مقابل 9 ملايين يورو في الموسم.

وأشارت إلى أن الاتفاق بين ريال مدريد وقائده راموس تم في الصين خلال جولة الفريق التحضيرية بعد اجتماع بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي وخوسيه أنخل سانشيز مدير النادي بالإضافة لشقيق اللاعب ووكيله.

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