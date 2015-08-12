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كاكا: كوتينيو قد يعوض جيرارد في ليفربول

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كاكا: كوتينيو قد يعوض جيرارد في ليفربول كاكا: كوتينيو قد يعوض جيرارد في ليفربول

يرى البرازيلي ريكاردو كاكا صانع ألعاب أورلاندو سيتي الأمريكي أن مواطنه فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول يمكنه تعويض رحيل ستيفن جيرارد قائد الحمر عن الفريق.

وكان كوتينيو قد قاد ليفربول لتحقيق الفوز في أولى مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي بعد أن سجل هدف الفوز القاتل في شباك ستوك سيتي بتسديدة صاروخية.

وقال كاكا في تصريحات للصحفيين "لطالما كنت معجبا بكوتينيو وهو يمكنه أن يصبح لاعبا مهما لفريقه ليفربول وكذلك لمنتخب البرازيل".

وأضاف "ستعقد عليه أمالا كبيرة في إعادة ليفربول لدوري أبطال أوروبا لكنني أعرف أنه يستطيع التعامل مع هذه الضغوطات".

وأردف "كوتينيو لاعب متواضع لن يقول أبدا إنه سيعوض جيرارد وفي الحقيقة لن يمكن لأحد أن يفعل ذلك، لكن طالما رحل جيرارد فهم يحتاجون لأحد وأستطيع أن بإمكانه فعلها".

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