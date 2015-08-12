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كوينتراو يعاود الغياب عن تدريبات ريال مدريد

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كوينتراو يعاود الغياب عن تدريبات ريال مدريد كوينتراو يعاود الغياب عن تدريبات ريال مدريد

(إفي): أكمل فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حصته التدريبية الأولى لليوم الأربعاء، والتي شهدت غياب البرتغالي فابيو كوينتراو، الذي كان قد عاد للمشاركة في تدريبات أمس بعد شفائه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

يذكر أن المدرب الإسباني رافائيل بينيتث كان قد قرر رفع الحمل التدريبي للفريق من خلال حصتين تدريبيتين يوميا.

وأعلن النادي الإسباني أن اللاعب البرتغالي أدى بعض التدريبات الفردية داخل المدينة الرياضية، إلى جانب الفرنسي رافائيل فاران، الذي يعاني من بعض المشكلات العضلية التي منعته من الانخراط في تدريبات الفريق الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

بينما يواصل قائد الفريق الإسباني سرخيو راموس والبرتغالي كرستيانو رونالدو التدريبات التأهيلية بشكل متواصل للتعافي تماما من إصابتي الكاحل وآلام الظهر على الترتيب.

واقتصرت الحصة التدريبية الأولى اليوم على الجانب البدني قبل الخضوع لبعض التدريبات الخططية، وانتهت بتقسيمة بين لاعبي الفريق.

في المقابل ما زالت الإصابة تطارد البرتغالي بيبي والفرنسي كريم بنزيمة، حيث يؤدي اللاعبان بعض التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية مع بعض تدريبات الحركة.

ومن المقرر أن يكمل الفريق الملكي الحصة التدريبية الثانية مساء اليوم.

يذكر أن فريق الميرنجي سيفتتح مبارياته في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2015/2016 خارج أرضه أمام الصاعد حديثا سبورتنج خيخون يوم 23 أغسطس الحالي.

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