مقتل 50 داعشيا وتدمير منصة إطلاق صواريخ غرب الأنبار

ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) نقلا عن خلية الإعلام الحربى العراقية اليوم الأربعاء أن طيران القوة الجوية بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن من قتل 50 داعشيا غربى منطقة مكيشيفة فى محافظة الأنبار.

وأضافت الوكالة وفقا لبيان خلية الإعلام الحربي، إنه تم تدمير أربع مركبات ومنصة لإطلاق الصواريخ.

>يشار إلى أن طيران القوة الجوية تمكن من تكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال العمليات العسكرية.

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