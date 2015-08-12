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وزير الخارجية الايرانى يصل إلى دمشق

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وزير الخارجية الايرانى يصل إلى دمشق وزير الخارجية الايرانى يصل إلى دمشق
وصل وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف إلى دمشق اليوم الاربعاء فى زيارة معلنة لتقديم مبادرة ايران إلى القيادة السورية حول الأزمة الراهنة.

وقالت مصادر مواكبة لزيارة ظريف أن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورية استقبل الوزير الايرانى فى المطار مصطحبا اياه إلى محادثات مع الوزير وليد المعلم تمهيدا للقاء ظريف مع الرئيس بشار الأسد غداً الخميس.

وكان ظريف أكد، فى مؤتمر صحفى فى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، أن الجمهورية الإسلامية "تمد يد التعاون للجيران فى المنطقة للقيام بعمل مشترك من أجل مكافحة الطائفية والإرهاب".
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