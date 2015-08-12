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السعودية: سرعة الهبوط الزائدة سبب سقوط طائرة أسرة بن لادن فى بريطانيا

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السعودية: سرعة الهبوط الزائدة سبب سقوط طائرة أسرة بن لادن فى بريطانيا السعودية: سرعة الهبوط الزائدة سبب سقوط طائرة أسرة بن لادن فى بريطانيا
أعلن مكتب تحقيقات الطيران السعودى اليوم الأربعاء أن سرعة الهبوط الزائدة سبب حادث سقوط طائرة أسرة بن لادن فى بريطانيا فى نهاية شهر يوليو الماضى.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (واس) اليوم الأربعاء عن المدير العام لمكتب تحقيقات الطيران الكابتن إبراهيم الكشى قوله أن نتائج التحقيق فى الحادث الذى يجريه مكتب تحقيقات الطيران البريطانى ويشارك فيه ممثل معتمد من مكتب تحقيقات الطيران السعودى تضمنت عددا من النقاط جاء من أبرزها اقتراب الطائرة عند بداية مدرّج الهبوط على سرعة 150 عقدة فى حين أفاد مُصنّع الطائرة وبحسب المعطيات المتوفرة من مشغل الطائرة بأن السرعة المناسبة للهبوط هى 108 عقدة.

وأضاف الكشى أن التقرير كشف أن ملامسة عجلات الطائرة لسطح مدرج الهبوط كان على مسافة 710 امتار من بداية المدرج مبقيا مسافة 349 مترا فقط من الطول المعلن لمدرج الهبوط وهو 1059 مترا، موضحا أن سرعة الطائرة عند ملامسة أرض المدرج كانت 134 عقدة مما يتطلب وبحسب تقدير الشركة المصنعة للطائرة مسافة 616 مترا لوقوفها.

وقال أن التقرير أشار إلى استمرار الطائرة بالسير على أرضية المدرج حتى نهايته وخروجها لتصطدم وتتجاوز مرتفعا يفصل المطار عن موقع مزاد للسيارات مجاور للمطار وأدى إلى ارتطامها بمجموعة من السيارات واشتعال النار بها.

وأعلنت السفارة السعودية فى لندن، أن أفرادا من أسرة أسامة من لادن هم بين ضحايا تحطّم طائرة سعودية خاصة فى بريطانيا.

وقتل أربعة أشخاص عندما تحطمت طائرة ركاب خاصة مسجلة فى السعودية فوق معرض لبيع السيارات بالمزاد العلنى فى جنوب إنجلترا ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
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مصر 365

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