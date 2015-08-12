علشان ماتشيبش قبل الأوان.. فيتامين "ب المركب" يؤخر انتشار شيب الشعر المبكر

انتشار الشيب أو ما يعرف بالشعر الأبيض، من أكبر المشاكل التى تؤرق أصحابها، وخاصة فى حالة انتشار الشعيرات البيضاء فى سن مبكر. أسباب انتشار الشعر الأبيض

>تؤكد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، أن انتشار الشيب غالبا ما يرتبط بكبر السن، نتيجة لضعف المواد الصبغية بالشعر وهو ما يحوله للون الأبيض، ولكن فى العديد من الحالات قد يظهر الشيب فى سن مبكر كبداية العشرينات والثلاثينيات من العمر وأغلب تلك الحالات ترجع أسباب الإصابة بها للعوامل الوراثية. طرق علاج الشعر الأبيض

>توضح هديل أنه فى جميع الأحوال فالشيب من الأعراض التى يصعب منعها بشكل نهائى، ولكن يمكن لبعض العلاجات أن تحد وتسيطر على انتشاره بصورة فعاله، وأهمها على الإطلاق هى فيتامين (ب) المركب وخاصة "ب1،ب6،ب12" وكذلك مادة البايوتين، وهى المركبات التى يمكن الحصول عليها من خلال تناول المكملات الغذائية التى تعتمد فى تركيبها على تلك الفيتامينات والعناصر، وأغلبها هى أنواع العلاجات الخاصة بتقوية الشعر ومنع تساقطه.

شبكةعيونالإخبارية

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