مسشتفى «إسنا» المركزي يمنح مريض كيس دم مُلوث

قال أيمن محمد حجاج، مواطن من محافظة الأقصر، إن والده مريض بفقر الدم، وتم احتجازه بمستشفى الأقصر الدولي، واحتاج لـ4 أكياس دم إلا أن فصيلة دمه نادرة ” بي سالب”، لم توجد في بنك الدم الإقليمي بالمستشفى، وبالبحث وإجراء بعض الإتصالات، علمنا أن فصيلته متوفرة في بنك الدم الخاص بمستشفى إسنا المركزي .

أضاف أيمن :” على الفور توجهنا لمستشفى إسنا، وبعد إتمام الإجراءات حصلنا على كيس دم واحد، فقام مسئولوا بنك الدم الإقليمي في مستشفى الأقصر الدولي بأخذ عينه من الكيس، وأثبتت التحاليل التي أجريت للعينة، أن كيس الدم يحمل فيروس سي الكبدي” .

وطالب ” أيمن “، بمحاسبة مسئولي بنك الدم في مستشفى إسنا المركزي، في الوقت الذي ناشد فيه أصحاب القلوب الرحيمة من حاملي فصيلة دم ” بي سالب”، بالتبرع بالدم لإنقاذ حياة والده، بعد أن عجز عن العثور على هذه الفصيلة في مستشفيات محافظة الأقصر .