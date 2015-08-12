إعدام 5 أفراد من عائلة واحدة وسجن حدث 15عامًا لقتلهم شقيقين

قضت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين شريف عزب، و مصطفى السيد، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد نصطفى، بإعدام 5 متهمين من عائلة “أبو الحسن”، وسجن حدث 15 سنه، على خلفية إتهامهم بقتل شقيقين أثناء مشاجرة بالمطرية .

والمتهمون فى القضية رقم 6674 لسنة 2013 جنايات المطرية، هم كل من “حسن.ف.ح”، هارب، “أبو الحسن.ف.ح”، 19 سنه، نجار مسلح، محبوس، “محمود.أ.ح”، 15 سنه، عامل، محبوس، “فرج.ف.ح”، هارب، “محمد.ح.ح”، هارب، “مدحت.أ.ح”، هارب .

وأكدت التحقيقات التى أجرتها نيابة المطرية عن وجود خلافات قديمة بين طرفى الواقعة، وهم طرف أول “نصر.ب” وشقيقه “محمد.ب”، والطرف الثانى “حسن.ف” وأخواته وأولاد عمه التابعين لعائلة أبو الحسن، حيث تعود تلك الخلافات لأكثر من 9 سنوات، عندما قام “حسن.ف” بالإعتداء على ” نصر.ب” عن طريق إطلاق طلقه فرد خرطوش عليه، إلا أنه تم الصلح بين الطرفين .

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات تجددت مرة أخرى بين الطرفين فى عام 2013 نتيجة قيام “نصر.ب” وأخواته، بضرب “حسن.ف”، ما أدى إلى حدوث عاهة مستديمة فى وجهه، ومنذ ذلك الحين ولم تتوقف المناوشات بين الطرفين، حيث أن كل طرف حصل على حكم قضائى ضد الأخر نتيجة تعديهم على بعضهم البعض .

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تجدد المناوشات بينهم قام “حسن.ف” وإخوته بإطلاق الأعيرة النارية صوب “صابر.ب”، شقيق نصر، فى أحد الأسواق بحى المطرية، فأردوه قتيلاَ، إلا أن عائلة الجناة قررت مغادرة المنطقة بأكملها خوفاَ من رد عائلة “نصر” وإخوته لأخذ الثأر، فقاما المجنى عليهما بإغلاق بيوت المتهمين بالجنازير .

وأكدت أن عائلة المجنى عليهما كانوا إذا رأوا أى شخص من عائلة المتهمين يحاول المرور من المنطقة، قاموا بالتعدى عليه بالضرب، وحذروه من المرور منها مرة أخرى، وفى أحد الأيام مر من الشارع “محمود.ح”، إبن عم المتهمين، فقاما المجنى عليهما بالإعتداء عليه وضربه بالقلم على وجه، فذهب الى أقاربه وأخبرهم بما حدث له، فتجمع المتهمين وبحيازتهم أسلحة نارية ” بنادق أليه-طبنجات-وأسلحة خرطوش”، وذهبوا الى مكان المجنى عليهم وأمطروهم بالأعيرة النارية حتى وفاتهما .