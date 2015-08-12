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حبس مستريح جديد بالقليوبية بعد استيلائه على 3 ملايين و600 ألف جنيه

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حبس مستريح جديد بالقليوبية بعد استيلائه على 3 ملايين و600 ألف جنيه حبس مستريح جديد بالقليوبية بعد استيلائه على 3 ملايين و600 ألف جنيه
أمر محمد عبد المؤمن، وكيل أول نيابة مركز طوخ، بحبس مستريح جديد بمدينة طوخ 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على أحد المواطنين فى 3 ملايين و600 ألف جنيه بحجة تشغيلها فى التجارة وإعطائه أرباحا.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغا من "أسامة محمد أحمد" بتعرضه للنصب من قبل المتهم "وجدى م م"، الشهير بـ"أيمن" بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه بطرق احتيالية لإيهامه بتحقيق أرباح كبيرة وأكدت تحريات المباحث صحة البلاغ وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر محضر حمل رقم 13150 جنح طوخ وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة سيد الشنوفى مدير النيابة، وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365