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حبس سائق 4 أيام لاتهامه وابن شقيقته بقتل موظف فى البساتين

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حبس سائق 4 أيام لاتهامه وابن شقيقته بقتل موظف فى البساتين حبس سائق 4 أيام لاتهامه وابن شقيقته بقتل موظف فى البساتين
أمر شريف معتز رئيس نيابة البساتين، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل موظف بالاشتراك مع شقيقه بسبب محاولة إجباره علي التنازل عن محضر حرره ابن شقيقته ضدهما، كما أمرت النيابة بضبط المتهم الهارب.

تلقي اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهره بلاغا بمقتل موظف نتيجة الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء في البساتين، وبإجراء التحريات تبين أن شقيقين وراء قتله بسبب خلافات سابقة ورغبة المتهمين إجباره على التنازل عن محضر محرر ضدهما.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين ويدعي "ح.م" سائق لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيق .

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مصر 365