النيابة تطلب التقارير الطبية للمصابين من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة

أمر أمير ناصف رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بسرعة إحضار التقارير الطبية الخاصة بنزلاء مستشفى الصحة النفسية الذين تم نقلهم لمستشفى حميات بنها بعد إصابتهم بارتفاع فى درجة الحرارة، لبيان الحالة المرضية الخاصة بكل منهم أثناء دخولهم المستشفى بسبب موجة الحر.

كانت تسببت الموجة الحارة التى تسود البلاد فى وفاة 11 مريضًا من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة خلال الأيام الماضية من بينهم مريض بالمستشفى ومصاب بشلل أطفال، كما أصيب 15 آخرين من نزلاء المستشفى وتم نقلهم لمستشفى حميات بنها.

وأكد مصدر أمنى بالقليوبية، أن جميع حالات الوفاة طبيعية وتسلمت أسرهم جثثهم، وأن جميع المتوفين تم توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل مفتش الصحة، وأكدت التقارير الطبية أنه لا يوجد شبهة جنائية فى حالات الوفاة، وأن الوفاة طبيعية، مشيرا إلى أن لجنة من وزارة الصحة قامت بفحص حالات الوفاة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إجراء تحريات حول ظروف وملابسات وفاة نزلاء مستشفى الخانكة بعد ورود تقارير مفتشى الصحة والتى جزمت جميعها أن حالات الوفاة طبيعية، وتبين من تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء سعيد شلبى إخطارا بالواقعة، وتبين أن المتوفين والمصابين تعرضوا لحالات إعياء شديدة نتيجة ارتفاع حرارة الجو، مما أسفر عن وقوع الوفيات والإصابات دون وجود شبهة جنائية، ومعظمهم من كبار السن، وتم إخطار الجهات المختصة بالصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكد مصدر بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، أن العنابر بالمستشفى مقسمة لجزأين الأول للمذنبين والذى يضم من يقضون فترة عقوبة جنائية أو يكونون تحت الملاحظة بناء على قرارات قضائية والآخر للمرضى وأن العنبر الواحد يوجد به 70 مريضًا.

وأوصت اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة للوقوف على أسباب وفاة 11 مريضًا من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بضرورة عمل جدول يومى لدخول المرضى للاستحمام كل ساعتين يوميًا وتقليل أعداد المرضى بالأقسام لتحسين التهوية وشراء أجهزة جديدة لقياس درجة حرارة المرضى.

وأوصت اللجنة بضرورة وجود حجرة عزل مكيفة الهواء وضرورة وجود عدد من كولديرات المياه المثلجة.