أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النارعلى محام بمدينة نصر 15 يوما

Google+ Print
تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النارعلى محام بمدينة نصر 15 يوما تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النارعلى محام بمدينة نصر 15 يوما
جددت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حبس أمين شرطة بقسم الأميرية، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامه بإطلاق أعيرة نارية بسلاحه الميرى على المحامى محمد الجمل وإصابته بمحكمة مدينة نصر.

وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المحامى العام الأول المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، استأنفت على قرار القاضى الجزئى بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، حيث تم نظر الاستئناف أمام المستشار أحمد سرى الجمل الذى قرر إلغاء القرار واستمرار حبس المتهم 15 يوما.

يشار إلى أن هذا التجديد هو التجديد الثالث للمتهم أمام غرفة المشورة، بعد حبسه 4 أيام من قبل النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365