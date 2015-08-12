تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق النارعلى محام بمدينة نصر 15 يوما

جددت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حبس أمين شرطة بقسم الأميرية، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامه بإطلاق أعيرة نارية بسلاحه الميرى على المحامى محمد الجمل وإصابته بمحكمة مدينة نصر.

وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المحامى العام الأول المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، استأنفت على قرار القاضى الجزئى بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، حيث تم نظر الاستئناف أمام المستشار أحمد سرى الجمل الذى قرر إلغاء القرار واستمرار حبس المتهم 15 يوما.

يشار إلى أن هذا التجديد هو التجديد الثالث للمتهم أمام غرفة المشورة، بعد حبسه 4 أيام من قبل النيابة العامة.