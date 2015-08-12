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ضبط سائق يجمع لحوما فاسدة ويوزعها على محلات "الكباب" بالقليوبية

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ضبط سائق يجمع لحوما فاسدة ويوزعها على محلات "الكباب" بالقليوبية ضبط سائق يجمع لحوما فاسدة ويوزعها على محلات "الكباب" بالقليوبية
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط سائق يقوم بتجميع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتعبئتها داخل أكياس، لتوزيعها على محلات "الكباب والكفتة" بمحافظتى القليوبية والمنوفية.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا، يفيد ضبط "أحمد ع ص" 31 سنة سائق أثناء استقلاله سيارة سوزوكى ملاكى بنى سويف بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بناحية سندنهور دائرة مركز بنها ، وذلك لقيامه بتجميع لحوم سقط ودهون غير صالحة وبدون بيانات تفيد محتوى العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية من محلات الجزارة بمحافظة القاهرة وفرمها وتعبئتها داخل أكياس، وذلك لتوزيعها على محلات الكباب والكفتة داخل محافظتى القليوبية والمنوفية.

وتم ضبط "800 كجم عجينه كفتة معبأة داخل أكياس بلاستيك – 54 كجم لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس بلاستيك" وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى على المضبوطات تلاحظ وجود تغير واضح فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 19257 جنح مركز بنها لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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