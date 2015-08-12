أجهزة الأمن تحقق فى إعلان "داعش" قتل المهندس الكرواتى المختطف

تحقق الأجهزة الأمنية فيما أعلنته داعش بشأن ذبح المهندس الكرواتى "توماسلاف سلوبك"، وإعلانها ذلك من خلال تسجيل مرئى بثه عبرالإنترنت.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الصور والفيديوهات التى بثتها داعش حول المهندس الكرواتى، وتجمع معلوماتها عن المتهمين لملاحقتهم والقبض عليهم .

وكانت أجهزة الأمن استمعت إلى أقوال "محمود.م" السائق الشخصى للمهندس الكرواتى المختطف ، الذى كان برفقته يوم الحادث ، والذى أدلى بمعلومات مهمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مؤكداً أنه أثناء سيره على طريق الواحات بأكتوبر كعادته فوجئ بملثمين يقطعون الطريق عليه بواسطة سيارة تويوتا دفع رباعى، حيث ترجل منها 4 مواطنين واعترضوا سيارة الشركة وأجبروه على النزول واختطفوا المهندس الأجنبى وهربوا به .

وأدلى السائق بمواصفات تفصيلية عن الجناة واللهجة التى كانوا يتحدثون بها ونوع الأسلحة النارية التى كانت بحوزتهم، لافتاً إلى أنه تم العثور بعد ذلك على سيارة المهندس الأجنبى عند الكيلو 70 بطريق الواحات وبها الهواتف الشخصية للمهندس إلا أنه لم يكن متواجد بها.

كما استمعت أجهزة الأمن إلى أقوال العاملين بشركة البترول التى يعمل بها المهندس الأجنبى، وفحصت بعض كاميرات المراقبة الموجودة على طول طريق الواحات ربما تكون التقطت صور او فيديوهات للجناة والسيارة التى كانوا يستقلوها .

وكالة رويترز: "داعش" يبث صوراً لمقتل الرهينة الكرواتى المختطف فى مصر

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