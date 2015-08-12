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الفريق أول صدقي صبحي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

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الفريق أول صدقي صبحي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد الفريق أول صدقي صبحي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

12 أغسطس 2015 | 2:33 مساءً

شهد الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو عام 2015 .
> وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم ولتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .
> وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، مؤكداً على أن القوات المسلحة ستظل دائما المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء من أجل .
> ونقل الفريق أول  صدقى صبحى تحية وتقدير الرئيس  عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه فى أصعب اللحظات من تاريخ مصر ، موجهاً التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم ، مؤكداً على أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها .
> وهنئ القائد العام الرئيس  السيسى والشعب المصرى بإفتتاح مشروع قناة السويس الجديدة التى شاركت القوات المسلحة الشعب المصرى فى تحقيق هذا الحلم الضخم فى عام واحد أثبت للعالم أن للمصريين عزيمه لا تلين وإراده لا تعرف المستحيل .
> وأشاد بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات ، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .
> حضر الإحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم .

عاجل 2015-08-12

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