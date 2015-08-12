مصرع لحام أثناء محاولته الدفاع عن زوجته بالمنوفية

لقى لحام، مصرعه على يد شقيقان حاول احدهم مغازله زوجته والتحرش بها بقرية منشاة دملو التابعة لمركز قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول بلال مجدى محمود 28 سنة لحام كاوتشوك ومقيم قرية منشاة دملو مصاب بجرح وخذى بالصدر وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده اتهم المدعو أحمد عبده عبد الوهاب 26 سنة عامل بالتعدى على نجله بالضرب بالة حادة وإحداث اصابته مما ادى الى وفاته وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بسبب قيام شقيق المتهم محمد عبدة عبد الوهاب 33 سنة سائق بمغازلة زوجة المجنى عليه ومحاولة التحرش بها .

وتمكنت مباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم للواقعة وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق