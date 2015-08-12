راعي كنيسة مارجرجس بدلجا يطالب بإعمار مبنى الخدمات الذي أحرقه أنصار مرسي

طالب القس أيوب يوسف، راعي كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا، بإدارج مبني الخدمات الذي تعرض لأعمال تخريب وحرق أبان فض إعتصامات أنصار مرسي في أغسطس من عام 2013 بسرعة إدارجة ضمن دور العبادة القبطية التي يتم إعادة إعمارها.

وقال يوسف، تم عمل رسومات هندسية لإعادة تجديد المبني الذي كانت تتم فيه جميع الأنشطه الكنسية والخدمية، ونمي إلي علمي أنه سيتم إحلال وتجديد مبان​ى​ الكنائس المحترقه فقط، رغم أن الأنبا بيمن والدكتور ماجد جورج المسؤ​و​لان عن ملف تجديد وإعادة إعمار دور العبادة المحترقه بالكنيسة الأرثوذكسية، أستل​م​وا كل الأوراق الخاصة بإعادة تجديد المبني، وتم تسليمها للشركة المنفذة، لكن لم يتم إجراء أي أعمال ترميم حتي الأن رغم مرور عامين كاملين علي هذه المأساة.

وأشار إلى أنه جار الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام بدلجا التي طالتها يد التخريب من العناصر المتشددة.