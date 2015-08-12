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التعليم : التظلمات تنقذ درجات 1954 طالب بالثانوية العامة حتى الآن

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التعليم : التظلمات تنقذ درجات 1954 طالب بالثانوية العامة حتى الآن التعليم : التظلمات تنقذ درجات 1954 طالب بالثانوية العامة حتى الآن

محب الرافعي وزير التربية والتعليم

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، رئيس عام امتحان الثانوية العامة أن إجمالى عدد الحالات المستحقة للزيادة بالنسبة للطلاب المتظلمين من نتائجهم فى امتحانات الثانوية العامة حتى اليوم الأربعاء بلغ 1954 حالة وفقًا للإحصاءات الواردة من الإدارة العامة للامتحانات.

 وقال سعد فى تصريح له، اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى نصف درجة بلغت 687 حالة وأن عدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى درجة بلغت 1019 حالة وأن عدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى درجة ونصف الدرجة 73 حالة.

وأضاف سعد قائلًا: “عدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى درجتين بلغت 115 حالة، وعدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى درجتين ونصف الدرجة بلغت 21 حالة، وعدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى 3 درجات 22 حالة، كما أن عدد الحالات التى تم زيادة درجاتها إلى أكثر من 3 درجات بلغت 17 حالة.

وأوضح رئيس عام امتحان الثانوية العامة أنه يجرى استكمال إحصاء حالات زيادة الدرجات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم أولًا بأول وسيتم الإعلان عنها الأحد المقبل.

أ ش أ

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