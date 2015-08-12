تظاهر أفرد الأمن بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية بعد الإستغناء عن بعضهم

تظاهر صباح اليوم الاربعاء العشرات من أفراد الامن الداخلي بمستشفى شبين الكوم الجامع أمام المبنى الاداري لجامعة المنوفية بعد رفض تجديد عقود 24 منهم والاستغناء عنهم بعد الاستعانة بشركة أمن خاصة لتأمين مستشفى الطوارئ بعد فترة عمل دامت نحو عام ونصف على أمل التعيين.

وأكد محمد فؤاد احد افراد الأمن المستبعدين ” أحنا 24 فرد أمن تحملنا مهمة تأمين مستشفى الطوارئ طوال ما يقرب من عام ونصف وأضاف جامعة المنوفية كانت قد تعاقدت مع شركة كوين سيرفيز وبعد عام قالوا لنا احنا مش عايزين الشركة وعايزينكم كأفراد بعقود 3 أشهر يتم تجديدها بشكل دوري الى أن يتم تعييننا بشكل ثابت وفي الايام الاخيرة فوجئنا بتعاقد الجامعة مع شركة أمن جديدة تدعى ” نيو ستار ” وقاموا بتأمين الطوارئ ب 130 فرد أمن والثلاثاء الماضي أنتهت عقودنا وفوجئنا برفض التجديد .

وأكد المحتجين أنهم ذهبوا لرئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي الذي أكد لهم عن عدم معرفته بأبعاد الموضوع وأنتهى اللقاء بوعود من رئيس الجامعة بتجديد عقودهم حرصا على أسرهم وتقديرا لمجهوداتهم في حفظ الأمن بمستشفى الطوارئ