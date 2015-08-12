رئيس جامعة الأزهر يعد بفتح المدينة الجامعية للبنين فى العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية لتأجيل فتح المدينة الجامعية للبنين خلال العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن الجامعة تعدت مرحلة الخطر وبناء العقول والمفاهيم الصحيحة.

وأوضح عزب خلال جولته فى الجامعة اليوم، أن الجامعة بدأت فى قبول عدد من الطلاب المتقدمين للمدينة بعد فتح باب التنسيق، قائلا "إحنا جادين فى فتح المدينة، ومش هنضحك عليكم، خلاص بعد عبورنا مرحلة الخطر"، الأمر الذى لاقى استحسان عدد كبير من الطلاب المشاركين فى حملة تجميل وتنظيف الجامعة.

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