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"السياحة" تعلن إعفاء حجاج "الاقتصادى والبرى" من 550 جنيها رسوم الحج

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"السياحة" تعلن إعفاء حجاج "الاقتصادى والبرى" من 550 جنيها رسوم الحج "السياحة" تعلن إعفاء حجاج "الاقتصادى والبرى" من 550 جنيها رسوم الحج
قرر المهندس خالد رامى وزير السياحة، إعفاء الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام 1436 هـ ،والمنظمة لبرامج الحج للمستويين "الاقتصادى – البرى" من كامل رسوم الحج، والتى تتضمن رسوم صندوق الحج والعمرة ورسوم الداخلية والبالغ قدرها 550 جنيها عن كل حاج.

يأتى ذلك فى إطار تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين من محدوى الدخل، كما يهدف القرار فى تخفيف العبء عن الشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادى والبرى لتمكنيها من تقديم أفضل الخدمات الخاصة بهم.

ومن جانبه، أكد باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة على أن تكون رسوم الحج هذا العام 550 جنيها عن كل حاج وذلك للمستويين 4، 5 نجوم، على أن يتم سدادها فى حساب صندوق الحج والعمرة.


>-توافد ممثلى الشركات على وزارة السياحة لتسليم جوازات سفر الحجاج

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