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وصول جثمان نور الشريف إلى مقابر أكتوبر

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وصول جثمان نور الشريف إلى مقابر أكتوبر وصول جثمان نور الشريف إلى مقابر أكتوبر
وصل منذ قليل جثمان النجم الراحل نور الشريف، إلى مقابر أكتوبر على طريق الواحات ورافقه فاروق الفيشاوى وأشرف زكى ووفاء عامر وعمرو يوسف ومحمد رمضان وحسن الرداد ويسرا وإلهام شاهين ومحمد فوزى ومحمد رياض.

اليوم السابع -8 -2015

وكان نور الشريف قد وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر تدهور حالته الصحية فى مستشفى الصفا بالمهندسين، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- تشييع جثمان نور الشريف من مسجد الشرطة بأكتوبر ظهر اليوم
>

- بالفيديو.. وصول جثمان نور الشريف مسجد الشرطة ويرافقه عمرو يوسف
>

- إلهام شاهين تظهر بالحجاب فى جنازة نور الشريف
>

- وصول الزعيم عادل إمام لتأدية صلاة الجنازة على نور الشريف
>

- وصول الفنان يحيى الفخرانى لتأدية صلاة الجنازة على نور الشريف
>

- محمود ياسين وعادل إمام يتبادلان الأحضان فى جنازة نور الشريف
>

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مصر 365

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