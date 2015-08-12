وصول جثمان نور الشريف إلى مقابر أكتوبر

وصل منذ قليل جثمان النجم الراحل نور الشريف، إلى مقابر أكتوبر على طريق الواحات ورافقه فاروق الفيشاوى وأشرف زكى ووفاء عامر وعمرو يوسف ومحمد رمضان وحسن الرداد ويسرا وإلهام شاهين ومحمد فوزى ومحمد رياض.

وكان نور الشريف قد وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر تدهور حالته الصحية فى مستشفى الصفا بالمهندسين، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

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