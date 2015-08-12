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4 حالات وفاة وإصابة واحدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالمنيا

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4 حالات وفاة وإصابة واحدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالمنيا 4 حالات وفاة وإصابة واحدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالمنيا
قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن عدد حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وصلت إلى 4 حالات فى إحصائية للصحة خلال 10 أيام من الموجة الحارة، منها حالتان بمركز ملوى، وحالة بمركز المنيا، وحالة أخرى بمركز بنى مزار، فيما أصيبت حالة واحدة، وما زالت محتجزة بمستشفى حميات المنيا وتحت الملاحظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن حالات الوفاة والإصابة معظمها لكبار السن وتتجاوز أعمارهم فوق الستين وأغلبهم مصابون بأمراض تأثرت بارتفاع درجات الحرارة. وأصاف أنه أعطى تعليمات لكافة مستشفيات الحميات، برفع درجة الاستنفار القصوى لاستقبال الحالات المشتبه بها، واتخاذ اللازم فوراً.

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