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الإعدام لـ5 أشخاص من عائلة واحدة لاتهامهم بقتل شقيقين بالمطرية

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الإعدام لـ5 أشخاص من عائلة واحدة لاتهامهم بقتل شقيقين بالمطرية الإعدام لـ5 أشخاص من عائلة واحدة لاتهامهم بقتل شقيقين بالمطرية
قضت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بإعدام 5 متهمين من عائلة واحدة وسجن حدث 15 سنه، على خلفية إتهامهم بقتل شقيقين أثناء مشاجرة بالمطرية .

عقدت الجلسة، اليوم، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين شريف عزب، و مصطفى السيد، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد نصطفى .

والمتهمون فى القضية رقم 6674 لسنة 2013 جنايات المطرية، هم كل من "حسن.ف.ح"، هارب، "أبو الحسن.ف.ح"، 19 سنه، نجار مسلح، محبوس، "محمود.أ.ح"، 15 سنه، عامل، محبوس، "فرج.ف.ح"، هارب، "محمد.ح.ح"، هارب، "مدحت.أ.ح"، هارب .

وفور صدور الحكم علا الصراخ والعويل قاعة المحكمة من قبل ذوى المتهمين، فيما أجهش المتهمين المحبوسين بالبكاء داخل قفص الاتهام .

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