أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. محافظ الشرقية يحيل مدير مدرسة للتحقيق لارتدائه الجلباب

Google+ Print
فاجأ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية مدرسة التلين للتعليم الأساسى بالزيارة، واكتشف أن مدير المدرسة والمعلمين يتواجدون داخل المدرسة مرتدين الجلباب البلدى، الأمر الذى أثار غضب المحافظ بسبب المظهر غير اللائق، فضلا عن رصد إهمال وعدم صيانة الفصول ودورات المياه بها، وانتشار القمامة، وقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق بسبب ذلك.

كان المحافظ قام بزيارة مفاجئة ظهر اليوم الأربعاء، لقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، شملت عددا من المدارس والوحدة الصحية، والتقى بالأهالى للاستماع لمشكلاتهم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»