بالفيديو والصور.. محافظ الشرقية يحيل مدير مدرسة للتحقيق لارتدائه الجلباب

فاجأ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية مدرسة التلين للتعليم الأساسى بالزيارة، واكتشف أن مدير المدرسة والمعلمين يتواجدون داخل المدرسة مرتدين الجلباب البلدى، الأمر الذى أثار غضب المحافظ بسبب المظهر غير اللائق، فضلا عن رصد إهمال وعدم صيانة الفصول ودورات المياه بها، وانتشار القمامة، وقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق بسبب ذلك.

كان المحافظ قام بزيارة مفاجئة ظهر اليوم الأربعاء، لقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، شملت عددا من المدارس والوحدة الصحية، والتقى بالأهالى للاستماع لمشكلاتهم.



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