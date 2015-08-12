نصائح للتخلص من تكرار الإصابة بالحساسية فى الصيف.. أهمها تجنب الشيكولاتة

الكثير من الأسباب تكمن وراء الإصابة بالحساسية، والصيف والتعرض للطقس الحار أهمها، حيث يعانى الكثير منا خلال فصل الصيف وخاصة فى تلك الأجواء شديدة السخونة من الإصابة بالحساسية الجلدية.

والكثير من العادات الخاطئة، حسب تأكيد أخصائى الجلدية الدكتور محمد أمين، سبب فى الإصابة بالحساسية الجلدية فى الصيف، منها إهمال الاستحمام والنظافة الشخصية، والإفراط فى تناول بعض الأطعمة، وغيرها من الأسباب.

>ولذا قدم الدكتور محمد مجموعة من النصائح التى تخلصك من تكرار الإصابة بالحساسية الجلدية خلال الطقس الحار:

- توقف عن ارتداء أى ملابس غير القطنية، حتى تبتعد عن الألياف الصناعية التى تولد الحرارة وتسبب الحساسية

>- تناول طعاما صحيا خاليا من الملح والتوابل والإضافات غير الصحية

>- تجنب تناول الفاكهة التى تسبب لك الحساسية، إذا كنت على سبيل المثال تعانى حساسية ضد الموز والفراولة وغيرها

>- ابتعد عن تناول الشيكولاتة

>- أكثر من شرب الماء كلما أمكنك استعيد صحة جلدك ووقايته من الحساسية بالاستحمام الدائم وعدم الإفراط أو الإهمال

>- عدم تعريض الجسم للمياه الساخنة للغاية او البادرة للغاية

>- توقف عن الهرش فى الأماكن التى تعانى فيها من الحساسية

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