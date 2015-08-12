مشروبات سريعة للتخلص من الانتفاخ.. أهمها الكراوية والجنزبيل

الانتفاخ أحد أكثر الأعراض المرضية إزعاجا، والتى تصيب الإنسان نتيجة الكثير من العادات والممارسات الغذائية غير الصحية، والتى تسبب الكثير من الاضطرابات الهضمية غير المرغوب فيها.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أكدت على أن الانتفاخ يتسبب فى الشعور بتخمة فى البطن حتى ولو لم يتناول المريض طعاما كثيرا، كما يعانى من آلام بالبطن والشعور بالاضطراب فور الانتهاء من تناول الطعام.

مشروبات تساعد على التخلص من الانتفاخ

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- تناول كوب دافئ من الكراوية، واتبعه بتدليك البطن

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>وتابعت هبة ناصحة بضرورة التركيز على تناول الأطعمة المفيدة والصحية والخفيفة على المعدة، مع التركيز على شرب مشروبات مفيدة وهاضمة وسريعة التأثير، مع تجنب تناول الطعام غير الصحى والسريع، والمسبك والمحمر والمقلى والمضاف إليه الكثير من الإضافات الضارة، وتذكر أخصائية التغذية مجموعة من أهم المشروبات الهاضمة التى تخلصك من الانتفاخ:>- اهتم بتناول كوب من الينسون>- أو تناول كوب من النعناع الهاضم، بكم قليل دون تركيزات عالية>- ابتعد عن كل المشروبات الغازية والمشروبات المليئة بالكافيين حتى لا يضطرب الهضم>- اهتم بتناول القليل من الزنجبيل الدافئ، لا المغلى غليانا شديدا