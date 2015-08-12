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قريبا للرضع وكبار السن.. لقاح "اسبراى" للإنفلونزا

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قريبا للرضع وكبار السن.. لقاح "اسبراى" للإنفلونزا قريبا للرضع وكبار السن.. لقاح "اسبراى" للإنفلونزا
نجح فريق من الباحثين الأمريكيين فى تطوير لقاح للإنفلونزا يتم إعطاؤه بواسطة بخاخة اسبراى لمن هم دون سن سنتين والأشخاص الذين تخطوا الـ49 عاما، ليحصل اللقاح على الموافقة لهاتين الفئتين.

فقد كشف الباحثون أن النسخة الحالية للقاح فيروس الإنفلونزا التى يتم استخدامها يتم تصنيعها من نموذج حى من الفيروس ولكنه ضعيف لمن هم دون سن سنتين، فضلا عن كونه غير آمن وغير ذى جدوى بالنسبة لكبار السن.

وأشار الباحثون إلى أنه قد أمكن فى معرض الأبحاث الحالية أن يتم إضعاف الفيروس ليناسب جرعات الأطفال أو تقويته ليتناسب مع كبار السن لخلق مقاومة مناعية مناسبة فى جميع الأعمار.

وقال الدكتور "أندرو بيكوز"، أستاذ فى كلية "جون هوبكنز"، ومشارك فى إعداد الدراسة، إن لقاحات الإنفلونزا أقل فاعلية بين الأشخاص الذين تقدموا فى السن، والذين تزيد أعمارهم على 60 هم أكثر احتمالا للإصابة بالإنفلونزا وأكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة، حيث لا يوجد لدينا لقاح جيد بالفعل لكبار السن.
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