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لتجنب مضاعفات الموجة الحارة.. نصائح لمرضى الذئبة الحمراء والحساسية الضويئة

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لتجنب مضاعفات الموجة الحارة.. نصائح لمرضى الذئبة الحمراء والحساسية الضويئة لتجنب مضاعفات الموجة الحارة.. نصائح لمرضى الذئبة الحمراء والحساسية الضويئة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها البلاد، ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة.

ولكن من هم المرضى الذين يمكن أن يؤذيهم التعرض لأشعة الشمس ويجب عليهم تجنبها بشكل تام؟، وما هى أهم النصائح التى يجب عليهم اتباعها؟.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن هناك بعض المرضى الذين ينصح بتجنبهم التعرض لأشعة الشمس أثناء موجة الحر بشكل تام وهم، مرضى الحزاز الضوئى أو مرض الذئبة الحمراء.

وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بعدم تعرضهم لأشعة الشمس، لأنها تتسبب فى ظهور أعراض المرض وزيادة حدته.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن المرضى الذين يعانون من الحساسية الضوئية، ينصح بعدم تعرضهم لأشعة الشمس، وذلك لأن تعرضهم فى هذا الوقت يتسبب فى ظهور التهاب فى الجلد وترك آثار فى صورة بقع سمراء.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح الهامة لمرضى الذئبة الحمراء والحساسية الضوئية أثناء تعرضهم للشمس، ومنها:

1- ارتداء الملابس الطويلة القطنية ذات الألوان الفاتحة.
>2- وضع الكريمات الوقائية من أشعة الشمس.
>3- تناول 3 لتر من الماء يوميا.

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مصر 365