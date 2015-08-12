دراسة ألمانية: مرضى القلب أكثر عرضة للوفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

تسببت موجة الحر الشديدة التى ضربت البلاد مؤخراً فى وفاة ما يقرب من 60 شخصاً، وأسهمت فى حدوث عشرات الإصابات بضربة الشمس والكثير من الاضطرابات المرضية الناجمة عن الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة.

وفى هذا السياق نسلط الضوء على ما توصلت إليه دراسة ألمانية خطيرة حول التأثيرات الضارة لموجة الحر، حيث أشارت إلى أن مرضى القلب والسكتة الدماغية هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، وأن الموجة الحارة ترفع معدلات الوفاة بقصور عضلة القلب والسكتة الدماغية، وذلك وفقاً للأبحاث التى أجريت حول الموجة الحارة التى ضربت غرب أوروبا فى صيف 2003، وتسببت فى حدوث 22 ألف حالة وفاة إضافية.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من معهد علم الأوبئة بمركز هيلمولتز بمدينة ميونخ الألمانية أن هذه النتائج تؤكد ما توصلت إليه الأبحاث السابقة حول تأثير الحرارة المرتفعة على كبار السن والمصابين بالأمراض المختلفة، لافتين إلى أن مخاطر الوفاة ارتفعت بسبب دور الحرارة المرتفعة فى زيادة لزوجة الدم وبالتالى ترتفع فرص الإصابة بالجلطات، ولذا يجب تزويد عنابر هؤلاء المرضى بالتكييفات وضبط درجة حرارتها.

وأكد الباحثون أن كل ارتفاع فى درجة الحرارة بمعدل 5 درجات يعقبه حدوث زيادة فى معدلات الوفيات بنسبة 9.5%، وقد ارتفعت بالفعل معدلات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال الموجة الحارة، وخاصةً فى المصابين بقصور القلب والسكتة الدماغية واضطراب نبضات القلب، مضيفين أن هذه النتائج هى الأقرب لتفسير العلاقة بين الموجة الحارة وبين ارتفاع معدلات الوفيات.

ونشرت هذه النتائج خلال العام الماضى بالمجلة الطبية الشهيرة "Heart".

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