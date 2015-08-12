طرق بسيطة لتنظيم سكر الدم للأطفال المصابين بمرض السكر

مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارًا فى مصر ، وترتفع نسبة خطورة وصعوبة التعامل مع المرض بشكل خاص لدى صغار السن.

الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة جامعة الأزهر وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل وعلاج سلوك الأطفال يقدم فى السطور التالية عددا من النصائح الهامة لكيفية التعامل مع الأطفال من مرضى السكرى وهم:

- الاهتمام بتقديم جرعات الأنسولين فى المواعيد وبالنسب التى يحددها الطبيب المعالج.

>- الحرص على انتقاء أنواع الطعام المناسبة للطفل ومحاولة توعيته بأهمية تناول الغذاء الصحى.

>- إجراء فحص دورى لقياس نسبة السكر بالدم.

ويؤكد سالم أن اتباع النصائح السابق ذكرها يمثل عاملا هاما ومساعدا بصورة فعالة فى تنظيم نسبة السكر بالدم، واستقرارها.

ويوضح طلعت سالم أن هناك بعض الوسائل العلاجية التى تمثل أهمية خاصة فى علاج حالات مرض السكر بين الأطفال، وتعد بديلا آمنا وأقل ألما وإزعاجا للأطفال من حقن الأنسولين، ومنها بخاخة الأنسولين وكبسولات الأنسولين تحت الجلد.