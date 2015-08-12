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"تنفيذى شمال سيناء" يناقش آلية تركيب كاميرات مراقبة بالمصالح الحكومية

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"تنفيذى شمال سيناء" يناقش آلية تركيب كاميرات مراقبة بالمصالح الحكومية "تنفيذى شمال سيناء" يناقش آلية تركيب كاميرات مراقبة بالمصالح الحكومية
ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء فى اجتماعه آلية وضع كاميرات مراقبة بكافة المصالح الحكومية فى ظل اتباع إجراءات أمنية جديدة بالمحافظة.

عقد الاجتماع برئاسة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وحضور اللواء سامح عيسى السكرتير العام للمحافظة، واللواء على أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، واللواء محمود السعدنى السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء المدن ومديرى المديريات المختلفة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها تكثيف التواجد بالمناطق الشعبية بناء على تكليف من مجلس الوزراء وفتح باب تقنين وضع اليد بغرض بالتملك للأراضى المقام عليها المساكن بدائرة المحافظة واستعداد الهيئات النعليمية للعام الدراسى الجديد وتجهيز كافة المنشآت.

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مصر 365