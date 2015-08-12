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عقد الاجتماع الشهرى لمحاربة الفساد بديوان عام محافظة البحر الأحمر

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عقد ظهر اليوم الأربعاء بديوان عام محافظة البحر الأحمر، الاجتماع السادس للجنة المكلفة بوضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بالبحر الأحمر.

تراس الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد، وبحضور ممثلين عن كافة المديريات بالمحافظة .

ومن الجدير بالذكر أن ذلك الاجتماع بشكل دورى شهريا وتنتج عنه تقارير تعمم على المديريات لتحقيقه.
>وكان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قد عقد مساء أمس الثلاثاء اجتماعا بديوان عام المحافظة لبحث مشكلة النظافة بشوارع الغردقة.

وأكد خلال الاجتماع، أن للمواطنين حق فى الحياة وسط بيئة نظيفة وجميلة وضرورة التصدى لظاهرة انتشار القمامة بها، وأبدى استياءه الشديد من انقطاع الكهرباء بالمدينة، وعدم الانتهاء من أعمال المياه والصرف الصحى وأعمال الرصف ببعض الشوارع والميادين.

كما كلف المحافظ مجلس مدينة الغردقة بمصادرة جميع عربات الكارو بالغردقة للقضاء على مشكلة انتشار هذه العربات بها . وعلى صعيد آخر كلف سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الأعمال التى يتم إنجازها بحى شمال وحى جنوب بالغردقة مع وضع برنامج زمنى يوضح ما يتم من أعمال وموعد الانتهاء من العمل، مؤكداً أنه لن يسمح بالارتداد إلى الوراء ولا العمل العشوائى .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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