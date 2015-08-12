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نقابة صيادلة الإسكندرية ترفض ترخيص 7 صيدليات لبيع أسمائهم للغير

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نقابة صيادلة الإسكندرية ترفض ترخيص 7 صيدليات لبيع أسمائهم للغير نقابة صيادلة الإسكندرية ترفض ترخيص 7 صيدليات لبيع أسمائهم للغير
قامت لجنة محاربة الدخلاء وحماية المهنة بنقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة الدكتور تامر الطحان، إيقاف الموافقة على تراخيص 7 صيدليات خلال الثلاثة شهور الماضية بعد التأكد من قيامهم ببيع أسمائهم للغير.

وقال الدكتور محمد أنسى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية فى تصريحات صحفية، أن هناك ثلاثة صيدليات اعتذرت أمس، عن طلبهم لفتح صيدليات بعد تاكد النقابة من قيامهم ببيع اسمائهم لغيرهم وأن هناك 8 صيدليات أخرى قيد التحقيق.

وأكد نقيب الصيادلة أن لجنة محاربة الدخلاء و حماية المهنة هي احدى لجان النقابة النشطة ، و تهدف اللجنة الى الحد و السيطرة على المخالفات الناتجة من بيع اسماء الصيادلة لغيرهم مع منع الدخلاء من الممارسة.

يرأس اللجنة وكيل النقابة الدكتور تامر الطحان و عضوي المجلس الدكتور ابراهيم انسي و الدكتورة هبة عبد العزيز، حيث وافقت منذ شهر ابريل الى الان على اعتماد حوالي 175 صيدلية بعد المقابلات والتاكد من ممارسة المهنة.

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مصر 365