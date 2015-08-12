مجلس جامعة دمياط يدرس إنشاء دار للطباعة

وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس الجامعة على مذكرة الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سيد دعدور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة بطلب النظر فى قرار المجلس الأعلى للجامعات للوحدات ذات الطابع الخاص بالموافقة على إنشاء دار جامعة دمياط للطباعة والنشر " كوحدة ذات طابع خاص".

كما أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) لأفراد المجتمع فى المجالات التالية: التصميم الداخلى والأثاث (الديكور)، فن السجاد والكليم، التريكو الآلى، تصميم (الجرافيك أ, الأزياء أ, الباترون أ, الخزف)، طباعة وصباغة المنسوجات، إعداد دراسة جدوى وإدارة المشروعات الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الحريق والطلاءات للخزف، النحت المجسم والبارز والتشكيل المعمارى.