أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس جامعة دمياط يدرس إنشاء دار للطباعة

Google+ Print
مجلس جامعة دمياط يدرس إنشاء دار للطباعة مجلس جامعة دمياط يدرس إنشاء دار للطباعة
وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس الجامعة على مذكرة الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سيد دعدور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة بطلب النظر فى قرار المجلس الأعلى للجامعات للوحدات ذات الطابع الخاص بالموافقة على إنشاء دار جامعة دمياط للطباعة والنشر " كوحدة ذات طابع خاص".

كما أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) لأفراد المجتمع فى المجالات التالية: التصميم الداخلى والأثاث (الديكور)، فن السجاد والكليم، التريكو الآلى، تصميم (الجرافيك أ, الأزياء أ, الباترون أ, الخزف)، طباعة وصباغة المنسوجات، إعداد دراسة جدوى وإدارة المشروعات الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الحريق والطلاءات للخزف، النحت المجسم والبارز والتشكيل المعمارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365