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والد مروة صاحبة صفر الثانوية بكفر الشيخ يطالب بسرعة الفصل فى قضية ابنته

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والد مروة صاحبة صفر الثانوية بكفر الشيخ يطالب بسرعة الفصل فى قضية ابنته والد مروة صاحبة صفر الثانوية بكفر الشيخ يطالب بسرعة الفصل فى قضية ابنته
مازالت مأساة مروه محمد أبوحمودة طالبة الثانوية العامة الحاصلة علي "صفر" تخيم علي أسرة بسيطة بذلت كل جهدها لتعليم ابنتهم كي تلتحق بالجامعة وتدخل كليه الطب.

وقال والد الطالب مروه محمد عيسي أبوحموده، إنه ذهب لوزارة التربية والتعليم، ولكن لم يتمكن من مقابلة الوزير بسب انشغاله، ولكن تم إحالة شكوى مروة إلى الشئون القانونية.

وأضاف والد مروه متسائًلا:" أين المسئولين الذين يساعدون المظلومين ؟ أين حق المواطن الذي تكفله الدولة، مناشدًا بإصدار حكم سريع في قضية مروه، وقال: إن أول جلسة لها في 28 أغسطس الحالي، مطالباً بجلسة استثنائية لكي تتمكن مروة من معرفه مصيرها، ولتتمكن من الالتحاق بكلية قبل ان تفقد الأمل الذي صار مجرد كلمات نسمعها من الآخرين.

وقالت مروة، إنها لم تجد أي اهتمام بقضيتها من وسائل الإعلام إلا من خلال "اليوم السابع" مطالبة القنوات الفضائية أن تسلط الضوء على قضيتها لتنال حقها.

وكانت مروة قد حصلت عل صفر في 7 مواد أساسية في القسم العلمي بالثانوية العامة، وحصلت على درجات نهائية في المواد الأخرى، وعندما توجهت لكنترول الثانوية العامة بالإسكندرية، فوجئت أن الأوراق ليست أوراقها، ورفعت دعوى قضائية وطالبت بإستكتابها ليتأكد الجميع أن الأوراق التي رأتها ليست أوراقها، وتظلمت لدى وزارة التربية والتعليم، ولكنها لم تجد اهتمام من الوزارة والمسئولين بها.

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مصر 365