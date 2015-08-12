أفضل ماركات العطور للمرأة العربية

تتميز المرأة العربية بحبّها للعطور وبقدرتها على اختيار ما يناسبها ويترك أثراً مميّزاً في من حولها. إليك ـ في هذا الموضوع ـ أفضل ماركات العطور التي تناسب المرأة العربية بمزيج من التجدّد والرقي مع نفحة العود العربية.



1.يجمع هذا العطر لمسةً من الشفافية والأناقة مع الروائح الخشبية والجلدية للعود ليمنحك إطلالة مستقلة توحي بحريتك. إذا كنت تحبّين رائحة العود، وتريدين الحصول على ثقة إضافية تُشعر الآخرين بأنك حرة ومتميّزة، ننصحك بتجربة هذا العطر.

" عود سفير" Oud Saphir من كولون أبسولو Cologne Absolue

2.يعتبر عطر " كور دو جاردان" Coeur de jardin من ميلر هاريس Miller Harris مزيجاً من عبير البرغموت الإيطالي والليمون والكمثرى والإجاص والخوخ، في حين تضفي براعم الورود التركية وخلاصة الياسمين والمسك تبايناً آسراً على تفاصيل العطر. ويأتي خليط من شذى الأزهار والفاكهة وخلاصة السوسن والمسك وعشب البتشول ليستكمل جمال التوليفة ويمنحها نفحة إضافية من الغموض.

3.عطر"باراديسو" Paradiso من روبرتو كافالي Roberto Cavalliعبارة عن سيمفونية غنية بنفحات مفعمة بالإشراق، استوحيت من طبيعة البحر الأبيض المتوسّط لتثير مشاعر وذكريات رائعة. إنّه عطر فريد من نوعه، يجمع رائحة البرغموت الحامضية المتلألئة مع أريج برتقال الماندرين الحلو في مقدّمته، ليفيض بعبير الياسمين البري المشرق في قلبه النابض بشاعريّة رائعة. أمّا نفحة زيت السرو الخشبية الفاخرة فتغلّف العطر في قاعدته التي تعبق بشذا الغار الوردي والصنوبر المثمر.

4.توم فورد Tom Ford يعيد ابتكار المكونات العطرية الأكثر قرباً من قلبه، الباتشولي، في عطر حالم جديد عميق جذاب. باتشولي أبسولو Patchouli Absolu يحوّل المواد الخام إلى عطر آسر عصري بتركيبة غير تقليدية، جاعلة من رائحة الخشب المنعشة التأويل المطلق للباتشولي.

5.عطر " أديكت ساتان بادي ميست" Addict Satin Body Mist من ديور Dior له تركيبة لبنيةٌ رقيقة ونضرة، وتدعو في نفس الوقت للذهول. وتكسو تركيبته الخفيفة هذه بشرتكِ بطبقة ملساء فتمنحكِ شعوراً مباشراً من الرفاهية.

6. يرمز هذا العطر إلى الجمال الأنثويّ عبر التموّجات الناعمة التي تهبّ بها الريح وتفوح جمالاً. ويتمثل الرقي بالقارورة المنحوتة في حركات فنية. عطر "ايفر بلوم " Ever Bloomمن شيسادو

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